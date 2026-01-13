Размер шрифта
Халк назвал Трампа худшим человеком в мире

Актер Марк Руффало раскритиковал Трампа после стрельбы в Миннесоте
Голливудский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в кинофраншизе «Мстители», раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Independent.

Во время интервью на красной дорожке премии «Золотой глобус» Руффало назвал главу государства «худшим человеком в мире». Руффало осудил Трампа за действия в Венесуэле и сослался на судебные разбирательства вокруг президента о фальсификации деловых документов и сексуальном насилии.

Руффало и другие знаменитости, включая Ариану Гранде и Наташу Лайонн, надели на премию значки с надписями «Будь хорошим» (англ. «Be Good» — отсылка к имени американки Рене Николь Гуд) и «Прочь, иммиграционная служба» («ICE Out»).

Значки стали частью кампании в память о Рене Николь Гуд, в которую 7 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) выстрелил сотрудник иммиграционной службы США (ICE).

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры ICE подошли к внедорожнику Гуд, остановившемуся посреди дороги. После этого сотрудник службы потребовал открыть ему дверь и взялся за ручку. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее оскароносный композитор бойкотировал центр, переименованный в честь Трампа.

