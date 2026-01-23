Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

В России запретили украинскую книгу об СВО с выступлениями Зеленского

Суд Москвы запретил украинскую книгу об СВО за разжигание вражды к россиянам
Telegram-канал Осторожно, новости

Останкинский суд Москвы запретил украинскую книгу, содержащую хронику первых месяцев СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Текст, выпущенный украинским издательством «Фолио», содержит расшифровки выступлений Владимира Зеленского и описание боевых действий весной 2022 года. Иск о запрете подали представители Бутырского межрайонного прокурора, обнаружившие книгу год назад.

Экспертиза, проведенная по требованию обвинителей, выявила в книге признаки разжигания вражды к россиянам. Суд согласился с выводами экспертов, постановив, что она противоречит Конституции Российской Федерации и законам о защите детей от вредной информации. Издание запретили распространять на территории России.

Накануне стало известно, что поддерживающий ВСУ Иван Дорн извинился перед москвичом в Париже. 28-летний Максим давно мечтал найти сет Ивана, который тот играл на радио в Москве в 2017 году. Фанат написал Дорну, надеясь найти этот трек. Позднее музыкант предложил поклоннику встретиться во Франции, где подарил Максиму пластинку с автографом, сделал несколько фотографий c ним и сыграл сет.

Ранее сообщалось, что нацсовет Украины по телевещанию хочет признать Успенскую угрозой нацбезопасности. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689179_rnd_7",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+