В России запретили украинскую книгу об СВО с выступлениями Зеленского

Останкинский суд Москвы запретил украинскую книгу, содержащую хронику первых месяцев СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Текст, выпущенный украинским издательством «Фолио», содержит расшифровки выступлений Владимира Зеленского и описание боевых действий весной 2022 года. Иск о запрете подали представители Бутырского межрайонного прокурора, обнаружившие книгу год назад.

Экспертиза, проведенная по требованию обвинителей, выявила в книге признаки разжигания вражды к россиянам. Суд согласился с выводами экспертов, постановив, что она противоречит Конституции Российской Федерации и законам о защите детей от вредной информации. Издание запретили распространять на территории России.

Накануне стало известно, что поддерживающий ВСУ Иван Дорн извинился перед москвичом в Париже. 28-летний Максим давно мечтал найти сет Ивана, который тот играл на радио в Москве в 2017 году. Фанат написал Дорну, надеясь найти этот трек. Позднее музыкант предложил поклоннику встретиться во Франции, где подарил Максиму пластинку с автографом, сделал несколько фотографий c ним и сыграл сет.

Ранее сообщалось, что нацсовет Украины по телевещанию хочет признать Успенскую угрозой нацбезопасности.