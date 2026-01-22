Семенович раскрыла отношения с сыном жениха

Певица Анна Семенович призналась, что пока не познакомилась с сыном жениха

Певица Анна Семенович призналась в интервью «СтарХиту», что пока не общается с сыном жениха Дениса Шреера.

Семенович объяснила, что еще не знакома с сыном возлюбленного.

«Всему свое время. Если такое общение когда-то начнется, я буду рада», — поделилась артистка.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Экс-солистка «Блестящих» рассказывает о своей будущей свадьбе, но при этом все еще ждет предложения руки и сердца от своего избранника. В декабре 2025-го Семенович поделилась, что не торопит его, так как верит — всему свое время.

В январе Семенович и Шреер отправились в отпуск в Таиланд. Их отдых начался на Пхукете. Там они арендовали виллу с бассейном, которую, как шутила Семенович, Денис Шреер выкупил специально для нее. После Пхукета Семенович и Шреер отправились в Бангкок. Пара остановилась в пятизвездочном отеле, который на сайтах бронирования оценивается в 9,6 балла.

