На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой

Телеведущий Дибров заявил, что с него требовали денег за не публикацию скандального видео
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал скандал с расстегнутой ширинкой. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Дибров рассказал, что неизвестные пытались его шантажировать скандальным видео. Они требовали с знаменитости денег, чтобы ролик не появился в сети. Сам шоумен ничего зазорного в видео не увидел.

«Это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации коллег по цеху, да и хотя бы собственной мамы о том, чтобы застегнуть ширинку. Я просто вышел из автобуса, попутно подавая руку девушке. Мы не знаем друг друга! Я сажусь в машину, застегиваюсь, думаю: «О господи, господи, забыл», — поделился телеведущий.

По мнению Диброва, общественности стоит возмутиться из-за факта слива скандального ролика.

«Тот, кто это снял, а потом публично стал это показывать, не получив требуемых денег, вот он – преступник! Он публично размахивает вообще-то именно моими причиндалами», — заявил шоумен.

Дибров уверен, что людям не стоит потворствовать подобному шантажу и вымогательству. Он считает, что бездействие в данной ситуации способствует распространению желтой прессы в сети.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее Дмитрий Дибров уехал из России на фоне скандала с расстегнутой ширинкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами