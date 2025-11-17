Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой

Телеведущий Дибров заявил, что с него требовали денег за не публикацию скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал скандал с расстегнутой ширинкой. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Дибров рассказал, что неизвестные пытались его шантажировать скандальным видео. Они требовали с знаменитости денег, чтобы ролик не появился в сети. Сам шоумен ничего зазорного в видео не увидел.

«Это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации коллег по цеху, да и хотя бы собственной мамы о том, чтобы застегнуть ширинку. Я просто вышел из автобуса, попутно подавая руку девушке. Мы не знаем друг друга! Я сажусь в машину, застегиваюсь, думаю: «О господи, господи, забыл», — поделился телеведущий.

По мнению Диброва, общественности стоит возмутиться из-за факта слива скандального ролика.

«Тот, кто это снял, а потом публично стал это показывать, не получив требуемых денег, вот он – преступник! Он публично размахивает вообще-то именно моими причиндалами», — заявил шоумен.

Дибров уверен, что людям не стоит потворствовать подобному шантажу и вымогательству. Он считает, что бездействие в данной ситуации способствует распространению желтой прессы в сети.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Ранее Дмитрий Дибров уехал из России на фоне скандала с расстегнутой ширинкой.