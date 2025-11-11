На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ засняли Диброва с расстегнутой ширинкой после секс-вечеринки

Телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в посещении закрытой секс-вечеринки
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Это выяснили авторы документального спецпроекта РЕН ТВ «Тайная жизнь богатых и знаменитых».

Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на Диброва, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

Также авторы расследования выяснили, что для попадания на подобную вечеринку необходимо пройти предварительный отбор. Место проведения каждый раз меняется, что усложняет отслеживание событий. Такие мероприятия, уточняет РЕН ТВ, проходят раз в два месяца.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Супруги официально развелись в сентябре 2025 года. У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

10 октября СМИ заметили, что Дибров, переживающий период после развода, появился в компании молодой рыжеволосой спутницы на одном из закрытых мероприятий в Москве.

