Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

СМИ узнали о планах Пугачевой по возвращению на сцену

Mash: Алла Пугачева намерена вернуться на сцену летом 2026 года
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Народная артистка СССР Алла Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, певица готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами территории России. Отмечается, что певица готова выступать на квартирниках за границей, однако до июня она не рассматривает предложения по мероприятиям, поскольку сосредоточена на себе и своей семье.

В декабре 2025 года Примадонна выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее музыкальный критик Соседов отказался слушать новую песню Аллы Пугачевой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672079_rnd_7",
    "video_id": "record::076f84b1-e431-4ec8-b98d-1f0ead7fb873"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+