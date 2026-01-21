СМИ узнали о планах Пугачевой по возвращению на сцену

Народная артистка СССР Алла Пугачева планирует вернуться на сцену летом 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, певица готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами территории России. Отмечается, что певица готова выступать на квартирниках за границей, однако до июня она не рассматривает предложения по мероприятиям, поскольку сосредоточена на себе и своей семье.

В декабре 2025 года Примадонна выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее музыкальный критик Соседов отказался слушать новую песню Аллы Пугачевой.