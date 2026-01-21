Размер шрифта
«Возможно, к осени»: Познер рассказал, когда вернется на Первый канал

Журналист Познер представит новый проект на Первом канале осенью 2026 года
Антон Денисов/РИА Новости

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что работает над новым документальным проектом, который посвящен арабскому миру. Его слова передает издание «Абзац».

По словам Познера, работа будет состоять из шести серий и выйдет на «Первом канале». Он назвал ее масштабной, но другими подробностями делиться не стал.

«Сейчас мы занимаемся монтажом, что займет немало времени. Возможно, к осени фильм будет готов», — раскрыл телеведущий.

18 сентября 2024 года директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что Познер вернется в эфир с новым шоу под названием «Турецкая тетрадь». В октябре того же года проект показали в эфире федерального канала.

Позже Познер ответил на слухи о возобновлении его работы на Первом канале, заявив, что не планирует пока полноценно возвращаться в эфир, а только представит свой фильм про путешествие в Турции.

12 сентября Познер признался, что отказался от работы на западном канале. По словам телеведущего, его бы взяли в случае, если бы тот высказался о президенте России Владимире Путине определенным образом. Журналист отметил, что не согласился с условиями, поэтому отказался от предложения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671935_rnd_7",
    "video_id": "record::99c56c76-9346-43b9-b77e-4f445ca8668f"
}
 
