Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент Депардье заявил, что суд вынес приговор актеру под давлением общества

Агент Фрилле: приговор Депардье вынесен под давлением общества
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Агент актера Жерара Депардье считает, что приговор артисту по делу о домогательствах был вынесен под давлением общества. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — высказался Фрилле.

По его мнению, судья подчинился «диктату СМИ» вместо того, чтобы вынести решение, опираясь на законы и факты.

Агент добавил, что актер хочет подать апелляцию и оспорить приговор.

13 мая суд в Париже вынес приговор Депардье за сексуальные домогательства по отношению к двум женщинам на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Доводы защиты, утверждавшей, что Депардье пусть и грубил, но руками никого не трогал, не убедили судью: актер получил 18 месяцев условно. О том, как шел процесс по делу и какие еще обвинения выдвинуты в адрес Депардье, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Депардье внесут в реестр сексуальных преступников после обвинения в домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами