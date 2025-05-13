Агент Депардье заявил, что суд вынес приговор актеру под давлением общества

Агент актера Жерара Депардье считает, что приговор артисту по делу о домогательствах был вынесен под давлением общества. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — высказался Фрилле.

По его мнению, судья подчинился «диктату СМИ» вместо того, чтобы вынести решение, опираясь на законы и факты.

Агент добавил, что актер хочет подать апелляцию и оспорить приговор.

13 мая суд в Париже вынес приговор Депардье за сексуальные домогательства по отношению к двум женщинам на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Доводы защиты, утверждавшей, что Депардье пусть и грубил, но руками никого не трогал, не убедили судью: актер получил 18 месяцев условно. О том, как шел процесс по делу и какие еще обвинения выдвинуты в адрес Депардье, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Депардье внесут в реестр сексуальных преступников после обвинения в домогательствах.