Депардье внесут в реестр сексуальных преступников после обвинения в домогательствах

Коррекционный трибунал Парижа признал актера Жерара Депардье виновным в домогательствах по отношению к двум женщинам на съемках в 2021 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Депардье лишен гражданских прав на два года. Суд также постановил внести его в реестр сексуальных преступников», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, известного французского актера приговорили к 1,5 годам условного срока. Хотя обвинение просило для него 18 месяцев тюремного заключения с трехлетним испытательным сроком и штраф в размере €20 тысяч.

На суде 76-летний Депардье не признал вину, заявив, что ему не нравится «щупать женщину» и что он «не любитель тереться в метро». При этом артист признался, что прикасался к одной из двух потерпевших, но только для того, чтобы не дать ей упасть. Кроме того, актер заявил, что не знает точно, что такое сексуальное насилие.

Прокуратура Парижа начала расследование против Жерара Депардье в 2024 году. Две женщины, декоратор и ассистент режиссера, которые были членами съемочной группы фильма «Зеленые ставни» Жана Беккера, обвинили актера в сексуальных домогательствах. Их жалобы рассмотрел трибунал.

Ранее Депардье в Парижском суде заявил о своей русской натуре.