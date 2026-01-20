Гонорар упал с 15 до 10 млн рублей: Григорий Лепс резко потерял аудиторию

В феврале существенно снизился спрос на выступления Григория Лепса — стоимость его часового выступления упала с 15 до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

Как отмечает Telegram-канал, 15 млн рублей исполнитель запрашивал еще осенью 2025 года, однако после новогодних праздников интерес к его выступлениям резко сократился. В феврале у Лепса запланировано всего два частных концерта — 4 и 7 числа. Mash уверяет, что 22 даты остались свободными, несмотря на уступку в 5 миллионов рублей, на которую пошел менеджмент артиста в попытке привлечь заказчиков.

Telegram-канал называет Григория Лепса одним из самых невостребованных артистов в феврале. Причина сокращения интереса аудитории к его творчеству не раскрывается.

При этом в конце прошлого года СМИ сообщали, что Лепс стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов 2025 года. Он заработал 908,5 млн рублей — провел 79 концертов, получая в среднем по 11,5 млн рублей за выступление. Лидером списка оказался исполнитель Ваня Дмитриенко (924 млн рублей за 33 концерта).

Недавно Лепс делился, что, по его мнению, жена не обязана брать фамилию супруга. Однако она должна быть «за мужем», так как это в «ее природе». Артист также раскрывал, что для него важна стройная фигура возлюбленной. Он может прямо сказать, если его спутница «поднабрала за праздники».

