Суд вынес приговор Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков

Суд приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно
Домодедовский суд Подмосковья приговорил актрису Аглаю Тарасову к трем годам условно по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает газета «Известия».

Тарасову признали виновной по делу о контрабанде наркотиков. Помимо лишения свободы, актрисе также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала.

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Актриса прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. В ходе допроса Тарасова призналась, что не знала точный состав жидкости для вейпа с наркотиками. Она признала, что нарушила закон. По словам артистки, она очень сильно раскаивается.

Ранее Аглая Тарасова пожертвовала 200 тыс. рублей в фонд защиты от наркотиков.

