Лувр вновь закрылся из-за забастовки сотрудников

Туристам вернут деньги за билеты в Лувр после забастовки

Парижский музей Лувр снова закрылся 12 января из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает France24 со ссылкой на администрацию учреждения культуры.

«Из-за забастовок общественности Лувр сегодня закрыт», — говорится в сообщении музея.

Туристам вернут деньги за билеты, купленные на этот день. В декабре музей также единожды был закрыт на целый день, а с тех пор еще несколько дней был открыт лишь частично.

Спустя почти три месяца после ограбления Лувра персонал музея требует увеличить количество сотрудников и улучшить содержание бывшего королевского дворца.

В декабре в Лувре бастовали около 350 сотрудников — представителей разных профессий, среди которых управляющие, специалисты по охране культурного наследия и работники вспомогательных служб.

