Фанаты собрались у могилы и стены Цоя в день памяти артиста

Поклонники Виктора Цоя собрались у могилы музыканта на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге в день памяти артиста. Об этом сообщает «Фонтанка».

К памятнику принесли охапки цветов и портреты, фанаты сыграли любимые песни.

15 августа исполнилось 35 с момента кончины Цоя в автомобильной аварии.

Слушатели музыки Цоя пришли и к его стене на Старом Арбате в Москве. Они зажгли лампады у импровизированного мемориала, возложили цветы, нанесли новые надписи и исполнили его песни, пишет NEWS.ru.

Накануне музыкант Алексей Вишня, который в 1980-е годы сотрудничал с Цоем, поделился воспоминаниями об артисте. По его словам, лидер группы «Кино» увлекался восточными единоборствами, которые помогали ему ставить танец на сцене.

