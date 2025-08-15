На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фанаты собрались у могилы и стены Цоя в день памяти артиста

Слушатели Цоя принесли цветы на Богословское кладбище в годовщину кончины музыканта
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Поклонники Виктора Цоя собрались у могилы музыканта на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге в день памяти артиста. Об этом сообщает «Фонтанка».

К памятнику принесли охапки цветов и портреты, фанаты сыграли любимые песни.

15 августа исполнилось 35 с момента кончины Цоя в автомобильной аварии.

Слушатели музыки Цоя пришли и к его стене на Старом Арбате в Москве. Они зажгли лампады у импровизированного мемориала, возложили цветы, нанесли новые надписи и исполнили его песни, пишет NEWS.ru.

Накануне музыкант Алексей Вишня, который в 1980-е годы сотрудничал с Цоем, поделился воспоминаниями об артисте. По его словам, лидер группы «Кино» увлекался восточными единоборствами, которые помогали ему ставить танец на сцене.

Жизненный путь легендарного рок-музыканта — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами