Захарова прокомментировала отмену концертов российских исполнителей в Италии

Захарова назвала отмену концертов российских звезд в Италии позором
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с KP.RU отреагировала на отмену концертов российских звезд в Италии.

«Те, кто в Италии продавливают решения об отмене гастролей выдающихся мировых деятелей искусства из России, позорят свой народ и страну», — сказала она.

Дипломат добавила, что санкции против российских исполнителей являются признаком «бескультурья и проявлением варварства».

6 ноября дирекция фонда «Арена ди Верона» отменила участие российского оперного певца Ильдара Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан». Оперу без участия артиста из России покажут на сцене Филармонического театра в январе 2026 года.

В сентябре концерт Дениса Мацуева отменили в Афинах. Мероприятие было отменено в связи с «международной ситуацией».

Ранее Украина обвинила лондонский театр в предательстве из-за шоу Нетребко.

