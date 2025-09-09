На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Концерт Дениса Мацуева отменили в Афинах

Ъ: концерт пианиста Мацуева отменили из-за «ситуации в мире»
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Концерт российского пианиста Дениса Мацуева, запланированный на 21 ноября, отменен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Афинский государственный оркестр.

Мероприятие отменено в связи с «международной ситуацией», сообщается в пресс-релизе коллектива. Мацуева заменят другим солистом, но каким именно — пока неизвестно.

Концерты российских исполнителей стали отменять после начала специальной военной операции. Так, к примеру, в июле был отменен концерт концерт Валерия Гергиева в Италии, который должен был пройти 27 июля. Симфонический концерт был запланирован в рамках фестиваля Un'Estate da Re и должен был быть первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Однако украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели выступили против участия Гергиева на в фестивале, поэтому в Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал» и отменили концерт.

Ранее Украина обвинила лондонский театр в предательстве из-за шоу Нетребко.

