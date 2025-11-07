На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Денису Мацуеву прищемило руку в Пекине

Пианисту Денису Мацуеву прижало руку в машине на гастролях в Китае
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пианист Денис Мацуев признался в беседе с «Абзац», что чуть не попрощался со своей музыкальной карьерой на гастролях в Пекине.

Мацуев рассказал, что водитель прижал ему руку, когда закрывал дверь в машине. Артист признался, что тогда почувствовал себя тревожно.

«В этот момент были не только искры из глаз, но и пробежала вся моя сценическая жизнь. Для обычного человека, если рвется сухожилие, это ничего страшного, заживает за неделю, а для пианиста это конец всего. Если фаланга не разгибается – о концертах и вообще обо всей концертной жизни можно забыть», — поделился музыкант.

По словам Мацуева, рентген не показал повреждений в руке, так что все закончилось благополучно. Пианист планирует провести еще 24 концерта по семи странам Азии.

В сентябре в Афинах отменили концерт Дениса Мацуева. Выступление должно было пройти 21 ноября. Оно отменено в связи с «международной ситуацией», сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на Афинский государственный оркестр.

Ранее в Италии отменили концерт Ильдара Абдразакова.

