Новости культуры

Лолита записала Золотовицкого в телефоне как «Игорь Мосгаз»

Певица Лолита почтила память Игоря Золотовицкого
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале почтила память ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Милявская рассказала, что знакома с Золотовицким 30 лет. За это время у артистки сохранились только яркие и веселые воспоминания об актере. Певица рассказала о том, как они вместе снялись в сериале «Актрисы». В тот период исполнительница переименовала коллегу как «Игорь Мосгаз» в телефонной книге.

«Это потому, что ты во время всей съемочной работы занимался по телефону газовым котлом, объясняя жене, как это работает... Я же у тебя записана «Качалова», потому что была влюблена в портрет великого актера. Тебя встретят овациями все великие МХАТовцы... А мы тебя проводим аплодисментами...» — поделилась певица.

Милявская передала глубочайшие соболезнования семье Золотовицкого.

Игоря Золотовицкого не стало 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. По данным Mash, актер страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Уточняется, что незадолго до нового года ректора МХАТа трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Ранее было раскрыто место прощания с ректором МХАТ Игорем Золотовицким.

