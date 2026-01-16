Размер шрифта
Микки Рурк пытается вернуть фанатам собранные для него $100 тысяч

Lions Gate Films Inc.

Актер Микки Рурк пытается вернуть фанатам более чем $100 тысяч, собранные для него в качестве помощи с оплатой жилья. Новый пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Порочная грязная ложь, придуманная, чтобы заработать на моем чертовом имени. Человека, который сделал это со мной, ждут серьезные последствия, и любой, кто меня знает, знает, что расплата будет чертовски суровой!» — написал он.

Сейчас осталось вернуть около $90 тысяч.

Кимберли Хайнс, которая была менеджером Рурка более десяти лет, запустила сбор на краудфандинговой платформе GoFundMe вместе со своим помощником и утверждает, что сбор средств не был мошенничеством. По словам Хайнс, актер знал о том, кто стоит за этим проектом, но мог не до конца понимать, что такое краудфандинг.

Хайнс заверила, что если Рурк не захочет получать деньги, то жертвователи получат компенсацию.

«Он просит денег у меня, просит денег у друзей. Для него создали благотворительный фонд, он отказывается? Хорошо, Мик, нет проблем. Но зла ему никто не желал», — подчеркнула Хайнс.

3 января британская газета Dailу Mail писала, что голливудскую звезду хотят выселить из дома за неуплату аренды. Согласно документам, полученным изданием из Верховного суда Лос-Анджелеса, 18 декабря Микки Рурку было вручено уведомление с требованием либо оплатить просроченную арендную плату в размере $60 тысяч, либо освободить помещение.

Ранее Микки Рурк опроверг причастность к сбору средств на оплату аренды.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636619_rnd_7",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
