«Вам не стыдно?»: Гузеева впервые прокомментировала обвинения в мошенничестве

Актриса Гузеева заявила, что не была в доле в мошенничестве с продажей вилл

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые прокомментировала обвинения в мошенничестве с продажей вилл на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Гузеева пристыдила журналиста после вопросов о рекламе застройщика Сергея Домогацкого. Она заявила, что не была в курсе аферы. Артистка тоже не получила свою недвижимость на Бали.

«Вам не стыдно? Кто вас сюда пропустил?» — отметила знаменитость.

По словам Гузеевой, ей могли бы предоставить обвинения только в случае, если она находилась в доле с Домогацким. Она уверила, что не имеет отношения к мошеннической схеме с продажей домов на Бали.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

