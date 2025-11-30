На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лолита ответила на обвинения в мошенничестве: «Не шейте мне всякие дела»

Певица Лолита заявила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале прокомментировала обвинения в причастности к мошенничеству с домами от застройщика и блогера Сергея Домогацкого.

Милявская объяснила, что еще до пандемии коронавирусной инфекции начала помогать отечественным производителям. Артистка подчеркнула, что не брала деньги с рекламы. Ее условием было то, чтобы компания, с которой она сотрудничала, сделала что-то бесплатно для людей. Домогацкий не стал исключением. Певица разыграла для своих поклонников дом.

«Дом получила семья. Ребенок плакал в трубку. Это я очень хорошо помню. Был мальчик. Дом всего 62 метра. И для той семьи, по-моему, был бы маленький. Но это было бы единственное их жилье», — заявила исполнительница.

Лолита отметила, что не призывала покупать дома на Бали, в Никарагуа и других местах, где есть большая вероятность землетрясения и цунами. Артистка уточнила, что не может порекомендовать того, что сама не собирается приобретать.

«Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот давайте и разбирайтесь. Подавайте на меня все, что хотите. А я считаю, что я сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно», — заключила певица.

Ранее криптомошенники обманули риелторшу во время продажи дома Ивлеевой.

