Лобода заработала на корпоративе для российской бизнесвумен около 15 млн рублей

Продюсер Сергей Дворцов рассказал Газете.Ru, что Светлана Лобода могла получить около 15 млн рублей за выступление для российской бизнесвумен на Пхукете. По его словам, это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее.

Сергей Дворцов поделился, что, несмотря на политическую позицию, Лободу продолжают приглашать на корпоративы. В сети распространилось видео со дня рождения генерального директора угольной компании, на котором выступала исполнительница хита «Суперзвезда». Также в октябре 2025 года она появилась на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина.

«За такое выступление Лобода могла получить минимум 10–15 млн рублей, потому что в Москве у нее были гонорары порядка 18–20 млн рублей. Она остается востребованной для россиян, которые находятся за границей, все-таки ее хиты известны даже там. Но я могу назвать ее только [ужасной] артисткой, потому что она использовала Россию и всех ради своей выгоды. Она входила в топ-3 лучших артисток нашей страны. Она сама себе яму вырыла и попала в капкан. Старается, конечно, заработать, но я могу сказать, что все те, кто уехал, никогда не найдут себя, не вернут популярность, востребованность, гонорары», — заявил Дворцов.

Светлана Лобода уехала из России в 2022 году. На данный момент певица живет вместе с семьей в Риге. Она признавалась, что отказ от российских слушателей ударил по ее карьере, однако возвращаться в страну она не собирается.

Ранее Светлана Лобода появилась на публике в мини-платье.