Путин рассказал о любви России и других стран к Паулсу

Президент России Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста СССР Раймонда Паулса с юбилеем. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин рассказал о любви к 90-летнему Паулсу в разных странах мира.

«И в России, и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора», — написал он.

Президент добавил, что на протяжении многих десятилетий произведения Паулса исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются широкой популярностью.

Глава государства пожелал композитору здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле и др.

