Судебные приставы пока не начали процесс выселения Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с «Осторожно, новости» сообщила, что судебные приставы пока не начали процесс выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

Свириденко рассказала, что представители Лурье только подали заявление о возбуждении исполнительного производства против Долиной. Адвокат считает, что дело, вероятнее всего, будет возбуждено.

«А дальше будем смотреть на развитие событий», — поделилась юристка.

Свириденко отметила, что пока не может назвать точной даты выселения Долиной из жилья.

12 января Telegram-канал Shot заявил, что судебные приставы могут начать процедуру принудительного выселения 19 января. В этом случае данная дата будет последним сроком, до которого Долина должна вернуться в Москву и отдать ключи хозяйке недвижимости. В ином случае, как утверждалось, приставы в присутствии двух понятых смогут вскрыть жилье без извещения артистки.

10 января Свириденко заявляла, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

