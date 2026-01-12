Размер шрифта
Стало известно, когда Долину принудительно выселят из квартиры Лурье

Shot: Долину принудительно выселят из квартиры Лурье 19 января
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Певицу Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры в Хамовниках 19 января. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, судебные приставы могут начать процедуру принудительного выселения уже через неделю. Это последний срок, до которого Долина должна вернуться в Москву и отдать ключи хозяйке недвижимости Полине Лурье. В ином случае приставы в присутствии двух понятых смогут вскрыть жилье без извещения артистки.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявляла, что Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

Ранее саратовский бизнесмен объяснил жалобу на Ларису Долину в прокуратуру.

