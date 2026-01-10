Стало известно о проблеме передачи квартиры Долиной из-за ее отъезда

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в разговоре с РИА Новости, что певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января, поскольку находится в отъезде, а у ее представителя нет нужных полномочий.

«У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», — сказала Свириденко.

До этого стало известно, что Долина не сдержала свое обещание передать ключи от квартиры Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Однако 9 января Лурье вновь не смогла принять свою квартиру в Хамовниках. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, певица не явилась на встречу, а у ее доверенного лица не было полномочий на передачу квартиры и ключей. Адвокат уточнила, что пока акт приема-передачи не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться в свою квартиру.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что очередная попытка передать квартиру Долиной Лурье лишь подтверждает, что завершение этого дела превратилось в фарс — к решению вопроса скорее всего подключат судебных приставов.

Ранее Лурье выставила Долиной последнее требование.