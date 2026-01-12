Саратовский бизнесмен объяснил жалобу на Ларису Долину в прокуратуру

Певица Лариса Долина допустила нарушения при межевании территории на берегу ручья в Мытищах. Она нарушила закон, который запрещает образование земельных участков в береговой полосе федеральных водных объектов, заявил бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов в беседе с 360.ru, добавив, что не ждет от артистки никакой реакции.

Так он объяснил свое обращение в прокуратуру, в котором пожаловался на нарушение законов артисткой. По его словам, в ведомстве подтвердили регистрацию обращения, однако пока оно не рассмотрено. Сама певица на требование не отреагировала.

«Понимаете, в чем дело: Лариса Долина — это же в первую очередь гражданин. А гражданин должен исполнять законы Российской Федерации. Поэтому мне даже неважно, как она отреагирует», — заявил бизнесмен.

Напомним, в обращении, направленном в в природоохранную прокуратуру, Рыськов утверждает, что Долина незаконно обустроила искусственный пруд в защитной прибрежной полосе ручья в Подмосковье. В документе он отмечает, что на участке, принадлежащем артистке, был выкопан искусственный водоем площадью 230 квадратных метров, причем работы проводились тяжелой техникой в границах прибрежной защитной полосы безымянного ручья, что запрещено Водным кодексом.

Бизнесмен призвал провести проверку и привлечь певицу к административной ответственности, а также обязать ее ликвидировать пруд и восстановить рельеф. Береговую полосу он призвал сделать общедоступной, избавив ее от частных владений.

Ранее приставы открыли производство по вопросу выселения певицы Долиной из квартиры Лурье.