Умерла мать Максима Фадеева

Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил в Telegram-канале, что умерла его мать Светлана.

Фадеев попросил всех помолиться за мать от чистого сердца. Он отметил, что его родителю дали имя Фатинья при крещении.

«Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — поделился композитор.

Максим Фадеев работал с такими звездами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие. В ноябре 2025-го он признался, что больше не хочет работать с артистами. Сейчас продюсер пишет свои композиции и выпускает музыку от своего имени.

28 апреля Фадеев сообщил, что написал музыку к молитве «Отче наш». Он поделился роликом, в котором композицию исполняют в храме. Продюсер попросил поклонников отправлять ему подобные видео с его произведением. По словам Фадеева, он также закончил «Херувимскую». Композицию исполнит хор Сретенского монастыря.

