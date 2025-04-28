В храме исполнили «Отче наш» под музыку продюсера группы SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев сообщил в Telegram-канале, что написал музыку к молитве «Отче наш».

Фадеев поделился роликом, в котором композицию исполняют в храме. Продюсер попросил поклонников отправлять ему подобные видео с его произведением.

«Мне кажется, это самое главное произведение, которое я написал в своей жизни. Главное, что я сделал это от души», — поделился шоумен.

По словам Фадеева, он также закончил «Херувимскую». Композицию исполнит хор Сретенского монастыря.

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе». 28 ноября вышла дебютная песня нового состава. Фадеев рассказывал, что коллектив выпустит композиции на иностранном языке. В том числе китайском и испанском.

Женская поп-группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Коллектив представлял Россию на «Евровидении-2007» и занял 3 место.

Ранее Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза» на фоне вражды с певицей.