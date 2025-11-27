Фадеев о работе с артистами: «Потратил свое время впустую»

Композитор Фадеев заявил, что больше не хочет работать с артистами

Продюсер и композитор Максим Фадеев признался в беседе с РИА Новости, что больше не хочет работать с артистами.

«Главный урок, который я вынес, работая с артистами, — это то, что я потратил свое время впустую», — отметил шоумен.

По словам Фадеева, людям свойственно меняться под влиянием обстоятельств. Как заявил продюсер, ему приходилось заново знакомиться с коллегами после их успеха, так как поведение артистов кардинально менялось.

Фадеев заявил, что изначально его шокировали такие трансформации, но со временем он привык.

«Если сказать коротко об артистах, почему я больше не могу и не хочу этим заниматься? Потому что я устал заполнять пустоту. Я хочу работать с равными. Я не настаиваю на своей позиции, я просто транслирую то, что чувствую. Я хочу работать с наполненными людьми, а не с «пустолайками»», — заключил композитор.

Максим Фадеев работал с такими артистами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие.

Ранее Максим Фадеев закрыл свой лейбл.