Стали известны победители «Золотого глобуса»

Кинокартины «Хамнет» и «Битва за битвой» получили «Золотой глобус»
Mario Anzuoni/Reuters

Премию «Золотой глобус» в этом году вручили лучшим фильмам в категориях драмы и комедии. Лучшей драмой была признана картина «Хамнет», а среди комедийных кинолент победила «Битва за битвой», сообщается на официальном сайте кинопремии.

Кроме того, режиссер «Битвы за битвой» Пол Томас Андерсон стал обладателем награды в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист».

Лучшим международным фильмом стал «Секретный агент» бразильского режиссера Клебера Мендонса Фильи, а лучшим драматическим сериалом признан проект «Питт».

В номинации «Лучший мини-сериал» награду взяла лента «Переходный возраст». Победу в качестве лучшего анимированного фильма одержал мультфильм «Кейпоп-охотницы на демонов».

Прошедшая церемония вручения «Золотых глобусов» в Лос-Анджелесе стала 83-й. Премию в 1940-х годах учредила Ассоциация иностранных журналистов Голливуда. Ее присуждают в более чем 20 номинациях. В 2025 году ее реорганизовали, но она продолжает функционировать в качестве бизнес-компании. Победителей премии как и раньше выбирают иностранные журналисты, пишущие о киноиндустрии.

Ранее Трамп рассмешил Сталлоне на церемонии вручения премии за заслуги в области культуры.

