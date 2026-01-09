Размер шрифта
Бритни Спирс назвала страну, в которой не выступит больше никогда

Певица Спирс заявила, что больше не будет выступать в США
Американская певица Бритни Спирс назвала страну, в которой не выступит больше никогда. Новыми откровениями 44-летняя звезда поделилась в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Спирс, она никогда больше не будет выступать в США по «чрезвычайно деликатным причинам».

Однако, продолжила звезда, она надеется когда-нибудь выступить в Великобритании и Австралии, возможно, вместе с одним из своих сыновей. Кроме того, добавила Спирс, она планирует подарить свой белый рояль Yamaha одному из детей, которого она назвала настоящим музыкальным талантом. Кому именно из ее сыновей от Федерлайна достанется инструмент, она не уточнила.

В 2008 году из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

С тех пор исполнительница хита «Toxic» не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.

Ранее Бритни Спирс поранилась после сальто на яхте.

