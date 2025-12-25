Валерий Леонтьев заработает более 32 млн рублей на концерте в Таиланде

Валерий Леонтьев заработает более 32 млн на концерте в Таиланде при солдауте

Певец Валерий Леонтьев может заработать более 32 млн рублей на концерте в Таиланде. «Газета.Ru» выяснила, что цены на шоу доходят до 777 тысяч рублей.

7 января Валерий Леонтьев выступит на Пхукете и исполнит свои главные хиты. Зрителям обещают «незабываемый рождественский вечер». Самые доступные билеты — на танцпол. Они стоят 5245 рублей. Намного дороже поклонникам артиста обойдутся места за столиками и в ложах. Их цена от 177 600 рублей. Без возможности заказать еду во время концерта зрители могут приобрести билеты за 22–27 тысяч рублей.

При солдауте организаторы гала-вечера заработают свыше 32 млн рублей. На данный момент большинство вип-мест уже выкуплены. Остались билеты на танцпол, несколько столов и сидячих мест.

Валерий Леонтьев завершил музыкальную карьеру в 2024 году. Однако он продолжает выступать на мероприятиях друзей и дает редкие концерты. По данным Mash, 24 декабря артист исполнил свои песни на частной вечеринке за 15 млн рублей. Сообщалось, что он специально прилетел в Москву ради корпоратива.

Ранее Валерий Леонтьев выступил в Париже.