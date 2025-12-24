На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи борются за жизнь звезды «Рэкетира»

Mash: актера Бисембина госпитализировали с инсультом
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Врачи борются за жизнь казахстанского актера Мурата Бисембина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, артисту стало плохо дома, его госпитализировали с инсультом.

Сейчас врачи решают вопрос о транспортировке 53-летнего Бисембина из Казахстана в Германию.

Известно, что с 2024 года актер лечится от рака поджелудочной железы.

В казахстанской криминальной драме «Рэкетир» (2007) Бисембин сыграл главу преступной группировки. Также артист играл в «Сказе о розовом зайце», «Районах», «Бизнесменах», сериале «13 Клиническая».

Накануне певец Барри Манилоу отказался от концертов из-за рака.

Ранее у звезды сериала «Тайны следствия» обнаружили рак легких.

