Врачи борются за жизнь звезды «Рэкетира»

Врачи борются за жизнь казахстанского актера Мурата Бисембина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, артисту стало плохо дома, его госпитализировали с инсультом.

Сейчас врачи решают вопрос о транспортировке 53-летнего Бисембина из Казахстана в Германию.

Известно, что с 2024 года актер лечится от рака поджелудочной железы.

В казахстанской криминальной драме «Рэкетир» (2007) Бисембин сыграл главу преступной группировки. Также артист играл в «Сказе о розовом зайце», «Районах», «Бизнесменах», сериале «13 Клиническая».

