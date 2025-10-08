В Турции задержали несколько звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

Halk TV: певицу Хадисе и других турецких артистов задержали по делу о наркотиках

В рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны несколько популярных артистов. Об этом сообщает местный телеканал Halk TV.

Были задержаны певицы Хадисе, Симге Сагын, блогеры Дилан Полат, Энгин Полат, актриса Демет Эвгар и актер Кубилай Ака. Их допросят и проведут анализ крови, отмечает телеканал.

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провести на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. Суд в Подмосковье запретил актрисе определенные действия.

