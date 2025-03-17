Актера Театра на Таганке задержали со свертком наркотиков в Москве

Актера Театра на Таганке Дмитрия Трусова задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, машину Трусова остановили сотрудники полиции, когда он направлялся в сторону своего дома. У него в кармане, утверждает SHOT, нашли сверток с наркотиками. При беседе с сотрудниками правоохранительных органов артист «сильно нервничал».

На данный момент МВД России решает вопрос о возбуждении уголовного дела против Трусова по статье 228 УК РФ. Ему может грозить до трех лет лишения свободы по этой статье.

Актер Дмитрий Трусов служит в Театре на Таганке с 2021 года. Ему 36 лет. В фильмографии артиста значится только короткометражка «Аджика». Экстремальный клуб».

В конце декабря 2024 года сообщалось, что в центре Москвы задержали актера Алексея Яничева. Сотрудники полиции поймали Яничева со свертком с неизвестным веществом на улице Покровка. Экспертиза показала, что это кокаин.

Ранее сообщалось, что концерт Олега Митяева отменили в Пскове.