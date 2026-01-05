Размер шрифта
Киркоров раскрыл отношение детей к публичности

Певец Филипп Киркоров заявил, что его дети избегают публичности
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с каналом «Москва 24», что его дети избегают публичности.

«Когда она видит себя в сюжете, говорит: «Зачем? Меня же будут буллить в школе». Они хотят самостоятельности и доказать, что сами могут. Не хотят, чтобы их ассоциировали только со мной», — поделился артист.

Киркорова порадовался, что дети не хотят стать такими же популярными, как их отец. Он заявил, что родитель большая звезда – это наказание для детей.

Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Алла-Виктория и Мартин обучались в Swiss International Scientific School в Дубае до 2025 года. Сейчас они учатся в российской школе.

В октябре 2025-го Киркоров признался, что не растил своих детей в «тепличных условиях». По словам артиста, он старается уделять свободное время дочери и сыну, когда не бывал на гастролях. Певец привил детям семейные ценности и объяснил, что хорошо, а что плохо.

Ранее дочь Киркорова получила блокировку в TikTok.

