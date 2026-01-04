Размер шрифта
Умер известный режиссер и директор русского театра в Грузии Свентицкий

В Тбилиси умер Николай Свентицкий, руководивший «Русским клубом»
Валерий Левитин/РИА Новости

На 70-м году жизни скончался Николай Свентицкий, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и исполнительный директор Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила организация «Русский клуб».

Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси и окончил Куйбышевский (ныне Самарский) государственный институт культуры по специальности «режиссер театра и кино». Он был Заслуженным деятелем искусств РФ и Заслуженным артистом РФ.

С 1986 года Свентицкий являлся членом Театрального общества Грузии. В 2003 году он основал Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб» и был его руководителем. Также он выступал учредителем и официальным представителем Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии.

30 декабря стало известно, что в возрасте 87 лет скончался российский иллюзионист Эмиль Кио.

До этого ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, символ раскованной Франции 60-х Брижит Бардо.

Ранее умер актер, известный по фильмам «Доктор Живаго» и «Адмиралъ».

