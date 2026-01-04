Варшавер заявил, что не переносил операцию: «Ложные сообщения распространяют уже не первый раз»

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с ТАСС заявил, что новости о перенесенной операции не соответствуют действительности.

«В новогодние праздники у меня случился бронхит, поднялась температура — до 38,9. Было принято решение лечь на пару дней в больницу. Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было. Подобные ложные сообщения распространяют уже не первый раз», — заявил Варшавер.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что президент «Ленкома» перенес операцию прямо перед Новым годом. Согласно информации издания, главе театра якобы удалили доброкачественное образование. Также отмечалось, что 78-летний Варшавер провел три дня в больнице перед праздниками.

В 2025 году Варшавер выступил против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями.

Варшавер уверен, что нейросети и театр несовместимы. Он отметил, что не стоит применять эту технологию в театральной сфере. Президент «Ленкома» заявил, что все же декорации должны быть живыми.

