Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Варшавер заявил, что не переносил операцию: «Ложные сообщения распространяют уже не первый раз»

Президент «Ленкома» Марк Варшавер опроверг новости о перенесенной операции
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с ТАСС заявил, что новости о перенесенной операции не соответствуют действительности.

«В новогодние праздники у меня случился бронхит, поднялась температура — до 38,9. Было принято решение лечь на пару дней в больницу. Сейчас я уже дома, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме. Естественно, о медицинских вмешательствах речи не идет, никакой операции не было. Подобные ложные сообщения распространяют уже не первый раз», — заявил Варшавер.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что президент «Ленкома» перенес операцию прямо перед Новым годом. Согласно информации издания, главе театра якобы удалили доброкачественное образование. Также отмечалось, что 78-летний Варшавер провел три дня в больнице перед праздниками.

В 2025 году Варшавер выступил против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями.

Варшавер уверен, что нейросети и театр несовместимы. Он отметил, что не стоит применять эту технологию в театральной сфере. Президент «Ленкома» заявил, что все же декорации должны быть живыми.

Ранее Денис Клявер отказался от чипсов ради внешнего вида.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557719_rnd_9",
    "video_id": "record::1e4cbc70-57ee-446d-9cfc-e6906f138556"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+