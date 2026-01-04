Размер шрифта
Марку Варшаверу удалили доброкачественное образование перед Новым годом

Mash: президент «Ленкома» Марк Варшавер перенес операцию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер перенес операцию прямо перед Новым годом. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, главе театра удалили доброкачественное образование. 78-летний Варшавер провел три дня в больнице перед праздниками.

Теперь президенту «Ленкома» необходимо наблюдаться у специалистов. Также врачи запретили ему физические нагрузки в течение трех недель.

В 2025 году Варшавер выступил против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями.

Варшавер уверен, что нейросети и театр несовместимы. Он отметил, что не стоит применять эту технологию в театральной сфере. Президент «Ленкома» заявил, что все же декорации должны быть живыми.

«Вы знаете, для меня слово «искусственный», как и все словосочетание «искусственный интеллект», с театром связано быть не может. Категорически. Театр — это чудная драматургия и ежесекундная трансляция отношения актера к тому, что он исполняет», — поделился президент театра.

Также перед Новым годом госпитализировали и прооперировали беременную блогершу Лерчек. С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек впервые госпитализировали 23 декабря.

В ноябре стало известно, что бизнесвумен ждет ребенка от своего тренера по танцам Сквиччиарини. Недавно знаменитость раскрыла дату родов. Она сообщила, что роды состоятся в марте. Блогерша надеется, что судебный процесс закончится до этого момента. Лерчек и ее возлюбленный пока не знают пол будущего ребенка.

Ранее Виктория Боня намекнула на воссоединение с бывшим мужем.

