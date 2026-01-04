Марку Варшаверу удалили доброкачественное образование перед Новым годом

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер перенес операцию прямо перед Новым годом. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, главе театра удалили доброкачественное образование. 78-летний Варшавер провел три дня в больнице перед праздниками.

Теперь президенту «Ленкома» необходимо наблюдаться у специалистов. Также врачи запретили ему физические нагрузки в течение трех недель.

В 2025 году Варшавер выступил против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями.

Варшавер уверен, что нейросети и театр несовместимы. Он отметил, что не стоит применять эту технологию в театральной сфере. Президент «Ленкома» заявил, что все же декорации должны быть живыми.

«Вы знаете, для меня слово «искусственный», как и все словосочетание «искусственный интеллект», с театром связано быть не может. Категорически. Театр — это чудная драматургия и ежесекундная трансляция отношения актера к тому, что он исполняет», — поделился президент театра.

