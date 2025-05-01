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Президент «Ленкома» выступил против искусственного интеллекта в театре

Президент «Ленкома» Варшавер заявил, что искусственный интеллект и театр несовместимы
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер в беседе с ТАСС выступил против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями.

Варшавер уверен, что нейросети и театр несовместимы. Он отметил, что не стоит применять эту технологию в театральной сфере. Президент «Ленкома» заявил, что все же декорации должны быть живыми.

«Вы знаете, для меня слово «искусственный», как и все словосочетание «искусственный интеллект», с театром связано быть не может. Категорически. Театр — это чудная драматургия и ежесекундная трансляция отношения актера к тому, что он исполняет», — поделился президент театра.

В январе 2025 года Владимир Панков был назначен художественным руководителем «Ленкома». Его предшественником на этом посту был многолетний руководитель театра Марк Захаров, после кончины которого в 2019 году учреждение работало без худрука. Должность главного режиссера в этот период занимали сначала Марк Варшавер, затем — Алексей Франдетти.

Ранее продюсер обвинил актрису театра «Ленком» в вымогательстве на сумму 6 млн рублей.

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