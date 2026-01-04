Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Актер из «Доктора Живаго» погиб, спасая человека

Актер Хорошев из «Доктора Живаго» погиб, спасая человека в горячем источнике
REN-FILM

Российский актер и режиссер Андрей Хорошев погиб, когда спасал человека в горячем источнике в Сухуме. Об этом ТАСС сообщил продюсер Сергей Члиянц.

По словам источника, Хорошев прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо.

Актер скончался 1 января в возрасте 66 лет.

Хорошев родился 29 июня 1959 года в подмосковном поселке Нахабино. Широкую известность ему принесли роли в российских фильмах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». В его фильмографии более десяти кинокартин. Многие зрители запомнили артиста под творческим псевдонимом «Андрей И».

28 декабря ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, символ раскованной Франции 60-х Брижит Бардо. Ее имя было синонимом сексуальности, ее обожали мужчины, ей завидовали и пытались подражать женщины. В 40 лет она оставила актерскую карьеру и посвятила себя защите животных.

Ранее режиссера фильма «Когда Гарри встретил Салли» и его жену нашли мертвыми.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556273_rnd_3",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+