Актер из «Доктора Живаго» погиб, спасая человека

Российский актер и режиссер Андрей Хорошев погиб, когда спасал человека в горячем источнике в Сухуме. Об этом ТАСС сообщил продюсер Сергей Члиянц.

По словам источника, Хорошев прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо.

Актер скончался 1 января в возрасте 66 лет.

Хорошев родился 29 июня 1959 года в подмосковном поселке Нахабино. Широкую известность ему принесли роли в российских фильмах «Доктор Живаго», «Боец» и «Адмиралъ». В его фильмографии более десяти кинокартин. Многие зрители запомнили артиста под творческим псевдонимом «Андрей И».

28 декабря ушла из жизни легенда французского и мирового кинематографа, символ раскованной Франции 60-х Брижит Бардо. Ее имя было синонимом сексуальности, ее обожали мужчины, ей завидовали и пытались подражать женщины. В 40 лет она оставила актерскую карьеру и посвятила себя защите животных.

Ранее режиссера фильма «Когда Гарри встретил Салли» и его жену нашли мертвыми.