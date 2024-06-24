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Дочь Легкоступовой рассказала, почему винит мужа матери в кончине певицы

Дочь Легкоступовой Анэтта: роман матери с Фирсовым получил трагическую развязку

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Пресс-служба Анэтты Бриль

Дочь Валентины Легкоступовой, певица Анэтта Бриль заявила «Газете.Ru», что брак матери с яхтсменом Юрием Фирсовым стал причиной кончины артистки.

«Моя мама попала в зависимые отношения с дешевым актером погорелого театра и абьюзером, который «вцепился» в нее ради пиар-кампании своей яхтенно-прокатно-перевозочной темы. Эти отношения получили трагическую развязку», — заявила исполнительница.

Бриль добавила, что после трагической истории с матерью вдовец переключился на семью артистки.

«Психологическое насилие в виде оскорблений и грязной лжи о всей нашей семье продолжилось в эфирах федеральных каналов. Я со страхом, дикой болью в душе и ужасом вспоминаю это время… Была ли его прямая вина или нет — пусть решает следствие и суд Божий», — отметила она.

По словам наследницы, публике стоит ждать того, что тайна кончины Валентины Легкоступовой раскроется.

«Пока я с уверенностью не могу сказать, что результаты расследования окончательные, рассказывать о них я не имею права. Все станет известно в свое время», — пояснила она.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились 6 июля 2020 года. В августе этого же года певицы не стало в возрасте 54 лет. Причиной стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

У Валентины Легкоступовой осталось двое детей. Дочь Анэтта родилась в браке с Игорем Кушнаревым, а сын Матвей — от отношений с Алексеем Григорьевым.

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