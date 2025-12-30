Стало известно, когда Долина уедет из квартиры Лурье

Адвокат Долиной сообщил, что певица не стала обжаловать решение о своем выселении

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова сообщила ТАСС, что певица не стала обжаловать решение Мосгорсуда о выселении артистки из квартиры в Хамовниках.

По словам Пуховой, Долина не собирается подавать жалобу на решение о выселении.

Долина должна была выехать из квартиры 25 декабря после того, как приговор о выселении пришел в силу. Адвокат Светлана Свириденко заявила, что Полина Лурье не хочет выселять народную артистку России с помощью судебных приставов до 5 января.

Лурье надеется, что ситуация решится мирно и без необходимости применения принудительных мер.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

