Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарский титул. Об этом сообщает Bloomberg.

Эльбу посвятили в рыцари за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. Также актриса Синтия Эриво, известная по фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада», стала кавалером ордена Британской империи. Писатель Ричард Осман удостоился титула офицера ордена Британской империи.

Эльба наиболее известен по ролям в фильмах «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и тетралогии «Тор».

В январе Идрис Эльба рассказал, что провел ночь в тюремной камере ради роли политика Нельсона Манделы.

Эльба готовился к роли в фильме «Долгая дорога к свободе» в 2013 году. Тогда он провел ночь в тюрьме на острове Роббенэйланд, расположенном в 12 км от Кейптауна. Именно там Мандела отбывал срок с 1964 по 1982 год. Его обвиняли в госизмене и подготовке насильственного свержения власти.

