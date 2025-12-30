Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул

Bloomberg: актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари
Reuters

Британский актер Идрис Эльба получил рыцарский титул. Об этом сообщает Bloomberg.

Эльбу посвятили в рыцари за общественную деятельность по борьбе с преступностью среди молодежи. Также актриса Синтия Эриво, известная по фильму «Злая: Сказка о ведьме Запада», стала кавалером ордена Британской империи. Писатель Ричард Осман удостоился титула офицера ордена Британской империи.

Эльба наиболее известен по ролям в фильмах «28 недель спустя», «Рок-н-рольщик», «Мальчики-налетчики», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и тетралогии «Тор».

В январе Идрис Эльба рассказал, что провел ночь в тюремной камере ради роли политика Нельсона Манделы.

Эльба готовился к роли в фильме «Долгая дорога к свободе» в 2013 году. Тогда он провел ночь в тюрьме на острове Роббенэйланд, расположенном в 12 км от Кейптауна. Именно там Мандела отбывал срок с 1964 по 1982 год. Его обвиняли в госизмене и подготовке насильственного свержения власти.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) стал самым дорогим иноагентом на Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27532555_rnd_5",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+