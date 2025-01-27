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Идрис Эльба провел ночь в тюрьме

Актер Идрис Эльба признался, что провел ночь в тюремной камере ради роли Манделы
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Reuters

Актер Идрис Эльба рассказал в интервью с The Times, что провел ночь в тюремной камере ради роли политика Нельсона Манделы.

Эльба готовился к роли в фильме «Долгая дорога к свободе» в 2013 году. Тогда он провел ночь в тюрьме на острове Роббенэйланд, расположенном в 12 км от Кейптауна. Именно там Мандела отбывал срок с 1964 по 1982 год. Его обвиняли в госизмене и подготовке насильственного свержения власти.

«Мне была оказана невероятная честь сыграть великого человека. До той ночи я не вполне осознавал, что у него украли более 20 лет жизни. Мне пришлось уговаривать власти позволить мне остаться там, и они согласились. Это место, с которым связано много плохих воспоминаний. Там определенно водятся призраки», — поделился актер.

По словам Эльбы, он находился в камере один и слышал «странные звуки». Актер назвал проведенную ночь в тюрьме страшным опытом, который помог ему почувствовать сильную связь с Манделой.

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