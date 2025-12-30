Швыдкой: российская культура вызвала большой интерес в Азии и Африке

Российская культура вызвала большой интерес в странах Азии и Африки. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам Швыдкого, российская культура активно продвигается в Африке. Он также заявил о высоком потенциале сотрудничества со странами Азии. Он напомнил, что в 2026 году в Японии пройдет 20-й фестиваль российской культуры.

Как отметил Швыдкой, представители культурной сферы Республики Корея выразили значительный интерес к взаимодействию с российскими театрами, филармониями и образовательными учреждениями.

«Очевидно, что мир не исчерпывается только западным «золотым миллиардом». На глобальном Юге существует достаточно возможностей для показа художественных произведений с коммерческим эффектом», — заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

В декабре глава Министерства культуры Ольга Любимова сообщила, что в Таиланде пройдет проект «Русские сезоны».

На данный момент Минкультуры разрабатывает программу к мероприятию. «Русские сезоны» в Таиланде пройдут в 2026 году. Проект будет реализован по решению президента России Владимира Путина.

