Швыдкой назвал условие выхода «Кремлевского волшебника» в России

Швыдкой: «Кремлевский волшебник» выйдет в России, если не нарушает законы страны

Выход фильма «Кремлевский волшебник» зависит от того, насколько картина отвечает требованиям российского законодательства. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По словам Швыдкого, «Кремлевский волшебник» выйдет в российский прокат, если не нарушает законодательства страны.

«Хотя, честно говоря, я не большой сторонник такого рода фильмов о живущих лидерах», — отметил политик.

«Кремлевского волшебника» сняли по одноимённой художественной книге Джулиано да Эмполи. За экранизацию взялся французский режиссёр и сценарист Оливье Ассайас («Ирма Веп», «Зильс-Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России.

Актёр Джуд Лоу сыграл роль Владимира Путина. В картине также снялись Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Помимо персонажей, основанных на исторических и политических личностях, в сюжете появится вымышленный американский журналист в роли Джеффри Райта, которому доверяет герой Лоу. Фильм уже показали в августе на Венецианском кинофестивале.

