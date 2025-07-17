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Бейонсе спела в шапке-ушанке после выступления в триколоре

Певица Бейонсе выступила в шапке-ушанке
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская певица Бейонсе спела в шапке-ушанке во время одного из последних концертов Cowboy Carter Tour. Это заметила блогерша и модель Мария Погребняк в Telegram-канале.

Бейонсе вышла на сцену в шапке-ушанке, массивной шубе и черно-белом боди. Образ дополнили солнцезащитные очки и цветастые сапоги на каблуках.

«Если выступление Бейонсе в триколоре от Elie Saab многие могли посчитать случайностью, то ушанка — это уже точно признание в любви к России. Ждем певицу в Москве?» — заявила Погребняк.

В начале июля Бейонсе вышла на сцену в боди с люрексом в бело-сине-красном цвете. Аналогично сделаны ее перчатки. Образ дополнили длинные красные сапоги. Выступление проходило в столице США Вашингтоне. Российские поклонники отметили, что наряд напоминает флаг России. Однако, возможно, ее наряд может отсылать и к флагу США с аналогичными цветами.

Бейонсе не раз проводила концерты в нарядах с патриотической тематикой. Она выступала в ковбойских шляпах, а также платьях, отсылающих к американскому флагу.

Ранее Ивлеева высмеяла американскую певицу в триколоре.

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