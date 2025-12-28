Умерла актриса Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Точной причины ее смерти пока не раскрывают.

В октябре вокруг имени Бардо возник скандал из-за слухов о ее смерти. Тогда актриса была вынуждена публично опровергнуть ложную информацию, появившуюся в соцсетях после ее госпитализации и операции в Тулоне.

«Я не знаю, кто тот идиот, который распространил фейковую новость о моей смерти сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить на покой», — заверяла тогда Брижит.

После лечения она вернулась домой в Сен-Тропе.

Бардо называли одной из самых красивых женщин XX века и символом целой эпохи. Актриса получила мировую известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» и стала одной из главных звезд французского кино 1950–1960-х годов.

Звезда французской киноклассики завершила свою карьеру почти 50 лет назад и с тех пор посвятила себя защите прав животных, став одним из самых известных зоозащитников.

В Le Figaro напомнили, что актриса сознательно ушла из публичной жизни, отдав предпочтение спокойствию вдали от камер. При этом, несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелые периоды, она до последнего оставалась активной и последовательно отстаивала свою гражданскую позицию.

