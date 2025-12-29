Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Гроб Веры Алентовой проводили овациями

В Театре имени Пушкина завершилось прощание с актрисой Алентовой

Гроб актрисы Веры Алентовой проводили овациями после церемонии прощания. Об этом сообщило издание Super.

Прощание завершилось в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса прослужила 60 лет. Траурная процессия отправится на Новодевичье кладбище Москвы. Могила Веры Алентовой расположится рядом с могилой ее супруга — Владимира Меньшова.

83-летней Веры Алентовой не стало 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Ее экстренно госпитализировали, врачи час боролись за жизнь артистки, однако спасти Алентову не смогли.

Венок на прощание с актрисой направил, в частности, президент России Владимир Путин.

Подробнее о церемонии прощания с Верой Алентовой — в материале «Газеты.Ru».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27527443_rnd_4",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+