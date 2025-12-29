Гроб Веры Алентовой проводили овациями

Гроб актрисы Веры Алентовой проводили овациями после церемонии прощания. Об этом сообщило издание Super.
Прощание завершилось в Московском драматическом театре имени Пушкина, где актриса прослужила 60 лет. Траурная процессия отправится на Новодевичье кладбище Москвы. Могила Веры Алентовой расположится рядом с могилой ее супруга — Владимира Меньшова.
83-летней Веры Алентовой не стало 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким. Ее экстренно госпитализировали, врачи час боролись за жизнь артистки, однако спасти Алентову не смогли.
Венок на прощание с актрисой направил, в частности, президент России Владимир Путин.
